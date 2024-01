La tragedia di Capodanno | proiettile alla testa mentre festeggia il Capodanno a casa

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È morta la donna di 45 anni che nella notte di, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe stata colpita da unvaganteva con i parenti all'interno di un'abitazione di Afragola a via Plebiscito. La vittima era ricoverata all'ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di castello di Cisterna. E a Santa Maria Capua Vetere, presso il rione IACP un 26enne é stato colpitotempia da un colpo d'Arma da fuoco e trasportato in gravissime condizioni presso l'ospedale di Caserta. Sul caso indaga la polizia. Secondo quando ti apprende, invece, non risultano feriti da esplosione di fuochi d'artificio nel Casertano, dove carabinieri e polizia hanno eseguito un servizio straordinario ...

ucciso a coltellate , con diversi fendenti al petto, vicino al suo letto in casa . È accaduto a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese . La vittima è ... (feedpress.me)

...vaganti mentre assistevano ai fuochi d'artificio il primo bilancio dei festeggiamenti di... Era insieme ad alcuni parenti a festeggiare l'ultimo dell'anno, quando si è verificata la. ...Ha, come sempre, non solo a, ricordato la "martoriata " Ucraina e il conflitto in Medio ... Ma stavolta ha aperto il suo appello alla pace con la Nigeria alle prese con unainfinita. ...È di 36 feriti il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno ...AFRAGOLA – Tragedia di Capodanno in provincia. Una 45enne, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, sarebbe stata colpita da un proiettile vagante alla testa mentre festeggiav ...