La stampa di sinistra grida al fascismo | ma ecco cosa scriveva Gramsci dei futuristi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) L'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, in merito al via libera della Camera alla legge di bilancio, è finito nel mirino dei quotidiani Lae Repubblica. Il motivo? Una citazione di Filippo Tommaso Marinetti, riportata dal presidente dei deputati FdI per commentare la seconda manovra del governo Meloni. "È da osservare che è la prima legge di bilancio in anni che viene approvata senza voto di fiducia: è un riconoscimento dell'attività svolta, con l'opposizione che ha presentato un numero limitato di emendamenti. Ora, se la maggioranza li ha respinti è stato non per partito preso ma a ragion veduta è perché siamo qui per realizzare il programma del centrodestra votato dagli elettori, non per attuare quello di chi le elezioni le ha perse", ha sottolineato Foti, citando poi il manifesto futurista: "Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, ...