La prima nata in Italia è Nicola | festeggia ‘Villa Fiorita’ a Capua

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Nicole Cappelli ladel 2024 ined è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura “Villa Fiorita” di. La bimba, che pesa 2640 gr, è la primogenita di Gessica e di Antonio, una coppia di Vairano Patenora, in provincia di Caserta, ed èda un parto spontaneo alla presenza del ginecologo di guardia presso la clinicana, Giovanni Russo, del ginecologo curante Michele Renzo, dell’ostetrica che ha assistito il parto Alessandra Baldascino, della pediatra Susy Palmieri, e poi del personale del nido, a cominciare da Enza Sbriglia e Anna Cerbo. A dare l’annuncio il vice direttore sanitario erio del reparto di Ginecologia e Ostetricia della Casa di Cura “Villa Fiorita” di ...

La prima del 2024 all'ospedale di Busto Arsizio è stata Sofia , alle 2.42 : papà e mamma sono italiani. Vengono invece dal Salvador i genitori di Valentina, nata a Gallarate alle 4.20 di questa ...La prima bambina nata al Policlinico di Bari nel 2024 si chiama Meljana: è venuta al mondo alle 7,42 con parto naturale. La piccola di origini albanesi è in buona salute ed è stata subito consegnata a ...Si chiama Noa Romani la prima nata del 2024 all'ospedale S. Luca di Lucca. La piccola ha visto la luce alle 4.20 di oggi, 1° gennaio 2024. Pesa 3 mila 320 grammi e i genitori sono Serena Di Gino e ...