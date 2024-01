Genova - Il primo nato in Liguria è venuto alla luce pochi istanti dopo la mezzanotte all'ospedale San Martino di Genova e si chiamerà Leo Vito. A Savona, pochi minuti dopo è nata la. Si chiama Darasimi ed è la gioia de reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Paolo di Savona. Mamme e papà sono felicissimi e a loro, e ai nuovi nati, vanno gli auguri del ......post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità Genova Conclusa la...] Cronaca In Primo Piano Savonatravolta da una moto a Savona, ora ricoverata al Gaslini ...Si chiama Nicole la prima bambina nata in Italia nel 2024. La piccola è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte del 1 gennaio 2024 presso la Clinica Villa Fiorita di Capua, in provincia di ...Firenze, 1 gennaio 2024 – La prima nascita del 2024 n egli ospedali fiorentini della Asl Toscana Centro è stata nel reparto di maternità del Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli alle ore 3.13 ed è ...