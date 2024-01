La “miticultura” | Ranucci “nemico in casa” | la “sostituzione etnica” | “i poveri mangiano meglio dei ricchi” | un anno di gaffe di Lollobrigida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) L’ultima sua sortita è stata un’invettiva contro Sigfrido, bollato come “in” per via dell’inchiesta trasmessa da Report lo scorso 17 dicembre sull’agroalimentare e sui produttori che usano additivi chimici, anche non legali, nel loro vino. Francesco, “detto Lollo”, come rivelò Ignazio La Russa al secondo congresso di Fratelli d’Italia – An nel 2017, ha preso davvero sul serio il suo ruolo di paladino della sovranità alimentare italiana, inedita locuzione che ha dato al dicastero dell’Agricoltura di cui è titolare. E lo fa con il pathos tricolorino di una vestale del made in Italy e dell’identità culturale nazionale, litanie ripetute quasi ossessivamente dagli esponenti del governo Meloni. In occasione della presentazione del XXI Rapporto Ismea-Qualivita, svoltasi a Roma il 18 dicembre, ...