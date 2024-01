La meraviglia non è mai stata così banale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Non è come sembra. Questo non è l’ennesimo articolo sui prodigi della tecnologia prossima ventura. È soltanto una versione AI del luogo comune “Ormai non mi meraviglio più di niente”. Una frase che alla fine del 2023 ha assunto un vero significato. Perché sì, . Quest’anno, pieno zeppo di Intelligenza Artificiale (più annunciata che applicata) ci ha già reso saturi e stanchi. Di sentirci dire che la diavoleria intelligente ci ruberà il lavoro, ci manipolerà clonando le voci dei politici e dei cantanti, cancellerà con un colpo di straccio il talento autentico, simulerà scuse mai frutto di un vero pentimento. Epperò in cambio ci darà micro-chirurgie di precisione, appuntamenti strabilianti, parcheggi astuti, punteggi etici, imballaggi che parlano, opere d’arte che si creano da sole, porno per i quali nessun essere vivente è stato sfruttato.Volete mettere? Ma qui, dalla parte dei ...