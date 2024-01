Kvaratskhelia | messaggio social da brividi per i fan e i tifosi del Napoli

Kvichaha salutato il 2023 e ha dato il benvenuto al 2024 augurando buon anno a tutti i suoi follower, ai fan e ai tifosi del Napoli . Con un post l'attaccante georgiano ha mandato in archivio ...Arriva ilsocial anche di Kvichaper salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, augurando buon anno a tutti i suoi followers: "Grazie al 2023 per l'amore, la felicità, le benedizioni, ...L'attaccante georgiano ha salutato il 2023 spalancando le porte al 2024: il bilancio e gli obiettivi per il nuovo anno ...Il giocatore georgiano ha scritto un messaggio sul proprio profilo Instagram per augurare il nuovo anno a tutti.