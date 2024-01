Kamada perde la Coppa d’Asia | è addio alla Lazio? C’è il nome del sostituto

(Di lunedì 1 gennaio 2024) “È difficile da interpretare, proprio per cultura. Lui è un ragazzo poco espansivo, più chiuso. Diventa difficile tirargli fuori quello che non gli funziona bene al momento. Io ci spero ancora, a Francoforte avevo visto un giocatore importante“. Dopo la gara vinta contro il Frosinone, Maurizio Sarri si era espresso così su Daichi, centrocampista giapponese dellaarrivato con grandi aspettative, fin qui deluse nettamente. E il suo rendimento gli è costato anche la convocazione con il Giappone.escluso dNella lista dei convocati del Giappone per l’imminentenon figura ildi Daichiche, al netto delle prestazioni nella Capitale, resta pur sempre uno dei ...

La manifestazione, in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar ,dunque uno dei protagonisti più rinomati della selezione giapponese per scelta tecnica., infatti, paga un avvio ......5 : fatica a tenere a bada, che svaria su tutto il campo. Romagnoli 5,5 : tampina Castellanos, contenendolo anche con le cattive quando necessario. Poi però se losull'1 - 1. Okoli 6,5 : ...Kamada escluso dalle convocazioni del Giappone per la Coppa d'Asia: possibile addio alla Lazio a gennaio per trovare più minuti ...Daichi Kamada rischia di saltare tante partite all'inizio del 2024. Il centrocampista, arrivato in estate a parametro zero, potrebbe essere convocato dal Giappone… Leggi ...