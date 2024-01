Juventus | nel 2023 oltre 147mila visitatori al museo del club

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Laconclude ilcon un dato positivo riguardante il proprio. Rispetto al 2022, le visite sono aumentate del 16% e benappassionati ha usufruito del pacchetto “Museum & Stadium Tour” per ripercorrere la storia della società bianconera ed entrare nell’Allianz Stadium. A partire da ottobre 2o24, ilsi amplierà, consentendo l’accesso alla nuova sala trofei. Nel frattempo, la formazione di Torino torna in campo per il primo allenamento del 2024. Guidata da Massimiliano Allegri, la squadra dovrà affrontare la Salernitana negli ottavi di finale di Coppa Italia. Assenti alla seduta di gruppo Alex Sandro e Kean, con De Sciglio che prosegue il lavoro personalizzato. SportFace.

