Joudia | la prima nata del 2024 ad Arezzo | un inizio speciale all’ospedale di Montevarchi

Leggi su lortica

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nella provincia di, il primo raggio di luce del nuovo anno si chiamacon un parto spontaneodella Gruccia dialle 5.40 di stamani, questa piccola meraviglia pesa 3150 grammi ed è il gioioso frutto dell’amore tra Fatima e Francesco, residenti a Castelfranco Piandiscò. Ma la sua entrata nel mondo non è solo un eventoper la famiglia, è anche un momento di gioia per tutta la comunità.si è guadagil titolo didelnon solo per la provincia di, ma anche per l’intera Asl Toscana Sud Est. Nel cuore dell’ospedale di, un altro piccolo ha fatto il suo debutto nel nuovo ...