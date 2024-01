Jeremy Renner inizia il 2024 presentando la nuova canzone Wait

(Di lunedì 1 gennaio 2024) L'attoreè ritornato nel mondo della musicala suaintitolata, tratta dall'EP Love and Titanium.hato illa suaintitolata, a un anno di distanza dall'incidente in cui ha quasi perso la vita. L'attore aveva annunciato nel mese di ottobre il suo ritorno nel mondo della musica con un nuovo EP, intitolato Love and Titanium, di cui non è ancora stata annunciata la data prevista per il debutto. LaIl singolo diè stato condiviso sulle varie piattaforme di streaming da poche ore ed è ...

Jeremy Renner ha visita to l'ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente con lo spazzaneve per ringraziare il personale medico. Jeremy ... (movieplayer)

one notizie per. L'attore, noto soprattutto per il ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe , dopo un anno di stop forzato è tornato sul set. Lo scorso Capodanno , il 52enne è rimasto ...è tornato a visitare l'ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente con uno spazzaneve per esprimere la sua gratitudine nei confronti del personale. L'attore ha ringraziato ...L'attore Jeremy Renner è ritornato nel mondo della musica presentando la sua nuova canzone intitolata Wait, tratta dall'EP Love and Titanium.Circa un anno dopo il tragico incidente domestico, Jeremy Renner, star dell'MCU, torna a recitare. Lo fa sapere l'attore in persona, via social. Scopriamo quale nuovo progetto ha riportato 'Occhio di ...