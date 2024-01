Jacobelli | «Inter | un dato evidenzia il valore! Ma il duello continua»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 gennaio 2024) L’ha chiuso il 2023 con un pareggio col Genoa, ma i dati dell’anno solare restano comunque ottimi.lie va sulla sfida con la Juventus per vincere il campionato. AL TOP – Nel corso di Radio Radio – Lo Sport, Xaviernon vede nero come hanno fatto molti per l’1-1 col Genoa. Le sue parole: «Stavo dando un’occhiata alla classifica delle squadre che, nell’anno solare 2023, hanno giocato di più e hanno totalizzato il maggior numero di punti. In testa c’è il Manchester City, che ha vinto cinque competizioni con 66 partite e 151 punti realizzati. Al secondo posto il Real Madrid di Carlo Ancelotti, 63 partite e 138 punti, al terzo l’di Simone Inzaghi 61 partite 129 punti. Il che dimostra ancora una volta, ma basta guardare la classifica dopo la diciottesima giornata, di ...