Israele | il ministro di estrema destra Smotrich auspica la pulizia etnica dei palestinesi da Gaza

Successivamente, un funzionario dell'ufficio del primoha affermato chenon intende reinsediare i palestinesi. 'In contrasto con le accuse infondate,non sta cercando di ...Il primoBenjamin Netanyahu ha avvertito sabato che i combattimenti dureranno 'molti mesi finchè Hamas non verrà eliminato e gli ostaggi liberati'. Da quandoha imposto l'assedio all'...Eppure dopo il 7 ottobre stanno assumendo una rilevanza diversa e l’aggiungersi di dettagli sempre più precisi non fa che aumentare la pressione sul primo ministro di Israele. «Questa vicenda inizia a ...Eppure dopo il 7 ottobre stanno assumendo una rilevanza diversa e l’aggiungersi di dettagli sempre più precisi non fa che aumentare la pressione sul primo ministro di Israele. «Questa vicenda inizia a ...