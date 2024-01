Israele | Corte Suprema boccia la legge chiave della riforma della giustizia di Netanyahu

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Laisrealiana hato la cosiddetta “Clausola di ragionevolezza“, l’elementocontroversagiudiziaria intrapresa dal governo di Benjamin. L’emendamento, approvato a fine luglio tra le proteste delle opposizioni al Knesset e di migliaia di persone per le strade di Tel Aviv, depotenziava, di fatto, la stessa. Il testo infatti impediva ai giudici di impugnare, in base a quel principio, provvedimenti del governo, del premier e dei ministri come invece avvenuto finora. Inoltre, il governo aveva qualificato la “Clausola di ragionevolezza” come unafondamentale. Lasi è spaccata a metà: otto dei 15 giudici che hanno ...

Israele e l'umiliazione come arma contro i palestinesi . Tantissimi i metodi usati dall'Idf per dimostrare la propria forza contro l'avversario. ... (ilgiornaleditalia)

Il Sudafrica ha presentato allaInternazionale di Giustizia dell'Aia la richiesta formale di messa in stato di accusa , perché "ha partecipato, sta partecipando e corre il rischio di ...Il Sud Africa non è nuovo ad attacchi controe anche in questo frangete il paese africano si è fatto notare. Venerdì il presidente Cyril Ramaphosa si è rivolto allainternazionale di Giustizia per chiedere di riconoscere "il ...Dopo tre mesi di notizie controverse, vale la pena di dare la parola ai numeri. Infatti, le vittime assommano a quasi il 4% dei residenti nella Striscia di Gaza. Da quando è iniziato l'attacco di Isr ...Oltre alle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza è stato un anno di colpi di stato, disastri naturali ed elezioni sorprendenti ...