Invasione nutrie in Lombardia | la Regione stanzia 1 | 2 milioni per abbattere i roditori

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Con unomento di 500.000 euro da parte disi chiude il Piano Regionale Triennale 2021-2023 di eradicazione e contenimento delle, secondo quanto previsto da una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi., il Piano di contenimento della“Questi fondi – commenta l’assessore Beduschi – vengono trasferiti alle Province e alla Città Metropolitana per proseguire l’attività di controllo e rimozione di questa specie invasiva. La nutria da anni continua infatti a rappresentare un grave problema per l’agricoltura. Una specie che danneggia coltivazioni e piante. E che, scavando tane e cunicoli lungo i corsi d’acqua, con l’effetto di compromettere gli argini, mette ...

