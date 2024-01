Inter | nuove conferme | in chiusura il colpo da 10 milioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Fumata bianca per il nuovo acquisto dell’: ecco i dettagli per quanto concerne il prezzo del nuovoMatteo Moretto spinge per l’arrivo di Buchanan all’, definendo gli ultimi dettagli di calciomercato sul passaggio dell’esterno canadese al club nerazzurro. Le cifre? Operazione inferiore ai 10di euro, accontentando entrambe le parti. Fumata bianca sempre più vicina e annuncio atteso in questi giorni.