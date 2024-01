Inter | non solo Lautaro | Dimarco e Dumfries risorse che mancano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Quando si parla degli infortuni dell’si dovrebbe pensare anche agli esterni.infatti sono due pedine fondamentali del gioco di Inzaghi. ASSENTI INFLUENTI – La non brillante prestazione offensiva offerta dall’contro il Genoa ha portato all’attenzione di tutti l’assenza diMartinez. Diventata ancora più pesante e determinante di quanto non sembrasse già prima. Ma nel novero del gioco offensivo di Inzaghi non vanno sottovalutate anche le assenze sugli esterni. Perchésono tra i principali fornitori di occasioni da gol della squadra. E quindi, in fondo, uno dei segreti del rendimento dello stesso argentino. PRODUZIONE OFFENSIVA –hanno messo insieme quattro e tre ...

Si può discutere se Acerbi , un giocatore, debba o non debba dire certe cose («La Juve ha speso 200 milioni, noi parametri zero e via tanti forti»). ... (liberoquotidiano)

... lì a rendere dolce la discesa aveva pensato Arnautovic con quella genialata di tacco, stavolta nella ripresa - fatta eccezione per il colpo di testa di Acerbi ben parato da Martinez - l'è ...Cinque 1 - 0 in dieci partite, chi lo chiama livellamento e chiaspetta i primi fuochi di mercato - Tajon Buchanan all', Isak Hien all'Atalanta - per definirla più propriamente povertà. A ...Lo specialista dei calci piazzati del Cagliari fa bene tutto prima di sbagliare quello che non doveva sbagliare. In una Serie A in continua evoluzione, dove basta qualche partita buona per recuperare ...Con il Verona di nuovo convocati Lautaro e Dimarco. La squadra deve imparare a vincere partite sporche e Inzaghi e lo staff hanno studiato i cali avuti negli ultimi due ...