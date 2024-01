Inter-Juve | verso lo scontro diretto | Allegri ha un calendario migliore e il sorpasso in canna

Cosa può darvi adesso Cosa vi manca per essere al livello di' Il campionato è lungo ma per vincerlo non puoi lasciare troppi punti per strada, soprattutto nelle partite giocate bene. ...... arrivano novità in casa Juventus: dal rientro di Cambiaso alle condizioni di Kean La Juventus mette un altro tassello importante nella rincorsa all', vincendo di misura contro la Roma, o come ...L'appuntamento infatti è fissato: 4 febbraio, 20:45, Inter-Juve. La sfida al vertice che magari non deciderà la vincente dello scudetto ma di certo metterà faccia a faccia le due - uniche - ...Nonostante il figlio Marcus sia diventato un punto fermo dell'Inter, principale rivale nella corsa scudetto in questa stagione, la Juventus festeggia ...