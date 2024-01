Inter ABC di inizio 2024 | Allegri | Buchanan e Calciomercato per Inzaghi

(Di lunedì 1 gennaio 2024)dialle prese con undiscoppiettante. Il mese di gennaio ha un menù importante, che spazia dal campo all’extra campo. Per arrivare preparati all’esameaprirà ilnerazzurro. E il lungo cammino da fare è già noto da tempo ABC– L’del nuovo anno per l’non prevede distrazioni né soste. Il calendario è talmente fitto di impegni a gennaio che, prima di pensare alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, c’è uno Scudetto ancora da vincere ma da iniziare già a difendere. L’avversario sulla strada nerazzurra è la Juventus di Massimiliano, che continua a vincere – di misura – tenendo il passo dell’...

Commenta per primo Il pochissimo spazio trovato in questa stagione da Lucien Agoumè all'lo porterà presto lontano da Milan o: stando a quanto riferito dalla Spagna, in particolare dade Sevilla , il trasferimento del centrocampista al Siviglia è solo questione di tempo. La ...Secondo quanto riferiscede Sevilla , il giocatore sarebbe sempre più vicino al Siviglia .AGOUMÉ SIVIGLIA - Come sopraindicato, l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base del prestito. ...Dopo i rinnovi annunciati, in attesa del prossimo a venire, l'Inter prepara per i prossimi giorni l'arrivo di Buchanan: tutto fatto con il giocatore, vicinissimo l'accordo con il Bruges. Tanto vicino ...Lucien Agoumé, rientrato in estate all'Inter, sarebbe molto vicino a trasferirsi al Siviglia con la formula del prestito ...