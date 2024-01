Inter 2023 | le pagelle di fine anno | i voti con i commenti Centrocampisti

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 gennaio 2024), ecco finalmente il momento dei bilanci. Ilè giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto appuntamento con lediè arrivato, si continua con i. (N. 5) STEFANO SENSI 5 – Tornato a Milano dopo non aver trovato un’altra squadra in cui andare, rimane relegato in panchina e si fa male ancora e ancora. Il suo è un calvario, anche quando entra in campo va ad un passo estremamente lento rispetto agli avversari. Inevitabile l’insufficienza piena nelle, così come ladella storia nerazzurra il 30 giugno del 2024. (N. 14) DAVY KLAASSEN 5.5 – È il sesto centrocampista del reparto, risponde presente quando chiamato in causa come con Salernitana e Bologna in Coppa Italia. ...