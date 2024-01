Intelligenza artificiale | Mattarella | “Può moltiplicare la ricchezza | ma anche accrescere le disuguaglianze”

Indiscrezioni raccontano i piani di Microsoft per la sua gamma Surface . In primavera potrebbero essere presentati Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, ... (dday)

Avessimo continuato a chiamarla "cibernetica", ci saremmo risparmiati tante inutili afflizioni. Non tanto in ordine ai sospetti che gli sviluppi dell'suscitano circa la nuova struttura dei processi produttivi ed i possibili conseguenti danni occupazionali. A questo riguardo, infatti, la questione sicuramente non è ...In realtà Mattarella pensa più alla 'svolta epocale del terzo millennio' che è rappresentata dall'della quale loda le opportunità ma ricorda i rischi senza un'attenta ..."Invece di esaltare la tecnologia come rimedio universale, va allenata sin dall'infanzia la capacità di cooperazione tra persone e macchine" ...Secondo GroupM, entro il 2028 la spesa per la pubblicità digitale sarà superiore a quella dell'intero settore pubblicitario nel 2022.