In Italia diritti minacciati | la balla di Repubblica sul discorso di Mattarella | Guarda

(Di lunedì 1 gennaio 2024) C'è chi usa le parole deldi fine anno di Sergioper colpire il governo in modo subdolo. Stiamo parlando di "". Il titolo scelto dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari per il consueto appuntamento del 31 dicembre con le parole del Capo dello Stato è curioso: "In". Parole queste, badate bene poste tra virgolette, mai pronunciate dal presidente della. Sono semplicemente una deduzione di chi ha raccontato ildi fine anno sulla versione online di. Leggere per credere: "Quindi parla della Costituzione, la sua bussola. E quindi dei. La parola chiave è riconoscere. 'Significa che iumani sono nati ...

Lo stato dei Diritti in Italia , anche per il 2022 e 2023 è in forte arretratezza, con ritardi a partire dal diritto abitativo, così come sulla ... (ilcorrieredellacitta)

... un messaggio di fine anno di grande qualità, intriso di realismo, di concretezza, die di ... che appartengono all'identità stessa dell', il presidente Mattarella ha voluto ricordare la ..."Affermare isignifica ascoltare gli anziani - scandisce - . Preoccupati di pesare sulle ... Che, con il lavoro e l'impegno, hanno contribuito alla crescita dell'". "Diritto alle cure per ...Sono tempi di «angoscia» per le guerre nel pianeta, per le «violenze» che crescono, non solo nel mondo ma anche in Italia. Per i diritti che ancora mancano, per i malati che non sono curati adeguatame ...Fino al 28 gennaio a Palazzo Vecchio si rinnova l’appuntamento con l’esposizione natalizia di opere e manufatti di arte sacra provenienti dalle chiese e dai musei della diocesi fiorentina. “Il mistero ...