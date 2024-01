Il volo non parte a causa di un problema tecnico | i passeggeri improvvisano una festicciola in aeroporto VIDEO

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Se vi capita di dover prendere unil 31 dicembre con l’idea di passare il Capodanno in una grande città (Budapest) ma quelnon, che fate? Probabilmente vi arrabbiate. Anche perché magari lanza – come riporta Leggo – era in origine prevista per il 30 dicembre. Poi il vettore Wizzair l’avrebbe sposatata al 31, ore 22. E già la cosa non sarà stata piacevolissima. Infine, ritardo adi un. Così, prima di pensare ai rimborsi, iin attesa di partire hanno organizzato una festa in, a Bari, con tanto di trenino. E festeggiato lì l’arrivo del 2024. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Già, perché passare la fine dell'anno in aeroporto invece di festeggiare nel posto scelto e prenotato con anticipodeve essere stato piacevole, ma i passeggeri delWizzair che da Bari doveva ......