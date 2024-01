Il ritorno di Nadal e la sfida impossibile

Leggi su agi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AGI - "Non sono testa di serie, ho l'età che ho. È passato un anno. C'è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come andranno le cose è un po' imprevedibile. La competizione è diversa dall'allenamento". Parola di Rafa, 37 anni, 22 Slam in carriera, che domani tornerà in campo dopo un anno di stop per diversi malanni fisici. Affronterà Dominic Thiem, altro Grande del tennis in cerca di conferme su un suocompetitivo nel circuito. I due si affronteranno al primo turno (sedicesimi di finale), del torneo ATP 250 di Brisbane, in Australia, competizione di preparazione agli Australian Open di Melbourne. Un primo turno che anche solo 5-6 anni fa poteva essere una finale Slam, vista la caratura dei due campioni.non gioca in singolare esattamente ...