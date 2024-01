Il primo colpo del 2024 è dell’Atalanta | fatta per un difensore dalla Serie A | cifre e dettagli

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il‘botto’ del calciomercato invernalelo fa scoppiare l’Atalanta. Nelgiorno del nuovo anno i bergamaschi hanno fissato le visite mediche per Hien,centrale del Verona che arriverà alla corte di Gasperini una volta superati i controlli di rito. In serata è prevista la firma. Hien all’Atalanta:Hien sbarca a Bergamo per 9 milioni di euro più bonus. Il calciatore si legherà all’Atalanta fino al 2028. Nell’affare inserito anche uno dei giovani più interessanti della Primavera, Seren Diao, attaccante centrale classe 2005. L'articolo CalcioWeb.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta per chiude re il primo colpo di questo mercato invernale: arriva Buchanan dal Bruges (pianetamilan)

