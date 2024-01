Il Paradiso delle Signore | trame 2-5 gennaio 2024 | una scoperta spiazzante

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Una grande novità sconvolgerà Elvira, nel corso della prossima settimana di programmazione de Il. Ledal 2 al 5, infatti, segnalano che la ragazza verrà a sapere qualcosa sul fidanzato Tullio che potrebbe cambiare le sorti della loro storia. Intanto, Botteri si confiderà con Concetta e le parlerà di una sua relazione d'amore terminata da tanto tempo che lo ha fatto molto soffrire. La donna, però, lo solleciterà a non chiudersi per paura di una nuova delusione. Dal canto suo, Vito dovrà affrontare l'inaugurazione della sua nuova fabbrica e sarà molto emozionato, ma Vittorio lo incoraggerà, mentre Matteo riceverà una telefonata sospetta dalla clinica in cui è ricoverata la madre e si preoccuperà. Poco dopo, verrà pubblicato un articolo di ...

Il Paradiso delle Signore continua la sua pausa natalizia e non va in onda il 1° gennaio 2024. Scopriamo insieme cosa ci sarà al posto della Soap su ... (comingsoon)

Il paradiso delle signore torna a far compagnia ai fedeli telespettatori domani 2 gennaio con un nuovo emozionante episodio che si concentrerà ancora una volta su Gianlorenzo Botteri . Lo stilista del ... Il Paradiso delle signore, trama 2 gennaio: Botteri si confida con Concetta Il Paradiso delle signore torna a far compagnia ai fedeli telespettatori ... Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda dal 2 al 5 gennaio: Tancredi farà spionaggio Il paradiso delle signore è la soap opera che ...