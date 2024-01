Il panificio ucciso dall’Ue

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Viva l’Unione Europea, dicevano. Ma chissà cosa penserebbero i grandi europeisti del passato se sapessero che la “loro” Ue domani costringerà una attività che tira avanti da 43 anni a chiudere perché incapace di adeguarsi alle “nuove normative” per chi produce pane, tortellini e cappelletti. Il Forno “Piacentini” di Frassinoro è, anzi era, l’unicorimasto in questo paesino di 1700 anime al confine tra Toscana ed Emilia. Se chiudesse per colpa di un giro d’affari risicato, per il costo elevato della manodopera, per la fatica di alzarsi ogni mattina a notte fonda, uno potrebbe anche capire. Succede ovunque ogni giorno. Invece i titolari dovranno rinunciare a lasciare l’attività alle figlie perché “adeguarsi alle normative imposte dall’Unione Europea è impossibile”. Dalla lontana Bruxelles sono arrivati a chiedere di certificare l’impianto elettrico: morto ...