Il negozio di Chiara Ferragni è stato vandalizzato | video e foto

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È passato quasi un mese da quando è scoppiato il Pandoro Gate, ma la polemica non accenna a placarsi. Mentre ieri seraè apparsa nelle storie Instagram di Fedez, il suoromano è. Qualcuno ha scritto ‘truffatrice e bandita’ sulla vetrina e l’insegna dello store al civico 152 di via del Babuino, in pieno centro a Roma. I passanti hanno scattatoe giratodelle offese apparse sulla facciata dele gli scatti hanno fatto il giro del web in poche ore. Ilromano di, leapparse sui social. Il primo a documentare l’atto vandalico èil sito Open: ...

Dopo le scuse social e il lungo silenzio durato giorni,Ferragni tenta di rimettersi in piedi dopo il "caso Pandoro" e l'emorragia (gravissima) di follower. Alla fine del 2023, forse con la speranza di una ripartenza nel nuovo anno, l'influencer ...'Bandita, truffatrice' : vandalizzata la vetrina deldiFerragni in via del Babuino, una delle vie dello shopping di lusso più famose di Roma. Le scritte sono state realizzate con un pennarello nero e stanno attirando l'attenzione di ...