Il Misterioso Asteroide 2007 FT3 che potrebbe colpire la Terra nel 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Di recente diverse testate giornalistiche hanno sollevato l'allarme riguardo a unprecedentemente considerato "perduto", noto comeFT3, suggerendo la possibilità di un impatto con lanel corso del. Le voci, che sembrano basarsi su avvertimenti della NASA, hanno suscitato preoccupazioni diffuse. Tuttavia, esaminando più da vicino la situazione, emergono dettagli che ridimensionano notevolmente l'allarme. $ads={1} Un portavoce della NASA ha fornito chiarezza in merito alla situazione, dichiarando all'Evening Standard: "Non ci sono minacce di impatti di asteroidi sullaper almeno il prossimo secolo". La NASA, in collaborazione con i suoi partner, monitora costantemente il cielo per individuare, tracciare e catalogare asteroidi e oggetti vicini alla ...

... quando un gigantescospazzò via i dinosauri e moltissime altre specie viventi. E sebbene ...evento catastrofico si verificò circa 383 milioni di anni fa e raggiunse il picco con il...Ora si progettano insediamenti sulla Luna , su Marte, o su un. Forse si può, tramite l'... risolvere qualche problema importante ee restarci sopra per 10 anni. Non è proprio il ...A partire da ora e per le prossime 24 ore tutti gli utenti del negozio di Epic Games potranno riscattare gratuitamente l'RPG d'avventura The Outer Worlds nella sua Spacer's Choice Edition, che include ...È la prima volta che l'Agenzia spaziale riesce a utilizzare un sistema di comunicazione laser così da lontano. La sperimentazione per prepararsi a comunicare con le missioni con equipaggio su Marte ...