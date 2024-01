IL MEGLIO DEL 2023 – Un ‘Momento Chiellini’ | ecco i nostri preferiti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Giorgio Chiellini nella sua carriera ha vissuto alcuni momenti iconici che lo raccontano: iper ricordarlo dopo il ritiro Da martedì Giorgio Chiellini non è più un calciatore. L’ex difensore della Juve e della nazionale italiana, dopo la finale persa del campionato MLS con Los Angeles aveva detto che forse quella sarebbe stata la sua ultima partita, decisione confermata nel giro di ventiquattr’ore dopo con un messaggio sui social. In molti su internet, compagni in bianconero e in azzurro e avversari, lo hanno voluto salutare. Con nove scudetti e un Europeo è stato uno dei calciatori italiani più vincenti di sempre, un difensore vecchia scuola che si esaltava nell’idea dello scontro, e che si lascia alle spalle un immaginario di duelli finiti quasi letteralmente nel sangue, coperto da un turbante diventato nel tempo parte ...

La Juve starebbe valutando un cambio in panchina, con Conte e Zidane come candidati: intanto l’ex Maresca impara il mestiere da Guardiola Gli ... (calcionews24)

Champions League Inter , Lautaro Martinez non ha pentimenti per quanto accaduto in passato e vuole un nuovo assalto Nell’ Inter vista di oggi a La ... (calcionews24)

L’analisi sulla Nazionale in vista dell’esordio di Luciano Spalletti come commissario tecnico degli azzurri Giorni fa, nell’attesa di ... (calcionews24)

Un infortunio che lo ha tenuto fermo per 51 giorni, impedendogli di iniziare all'anno nuovo ... La fine2023 è stata infatti per Vlahovic un crescendo : il ritorno al gol (peraltro decisivo) ...... nell'attesa di Macedonia - Italia, battesimo azzurronuovo ct Luciano Spalletti, il Corriere dello Sport ha intitolato un pezzo di Alberto Polverosi "Il solito problemanove". Perché è ...Rafael Nadal contro Dominic Thiem. Si sarebbe potuto vedere di tutto in tema di sorteggi dell'ATP 250 di Brisbane, nella seconda partecipazione in vita sua del mancino di Manacor. E gli è capitato uno ...NAPOLI - "Ricordo tutto del Mondiale del 2006 in Germania: il blocco creato da Lippi, al quale mi accomuna solo, al momento, l'essere come lui toscano...la sequenza dei cinque rigoristi sicuri di ...