IL MEGLIO DEL 2023 – Quello contro Vinicius è un reato d’odio In Spagna iniziano a capirlo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il caso, continua vittima di cori razzisti in, ha preso una piega sempre più internazionale Il casosta diventando internazionale. Con un’eco davvero globale, che non riguarda solo ladove gioca il calciatore del Real Madrid o il suo Brasile che sta reagendo con forza alle continue manifestazioni di razzismo nei suoi confronti. Per fare un esempio vicino a noi, la prima pagina del Corriere della Sera oggi in edicola mette un approfondimento appena sotto l’apertura dedicata agli aiuti stanziati per i danni dell’alluvione. I termini della questione li ha definiti comenon si potrebbe la stessa vittima di questa vera e propria campagna che si registra in ogni trasferta: «Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole. Auguri di morte, fantocci impiccati, grida. ...