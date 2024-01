IL MEGLIO DEL 2023 – Manchester City Inter | i 3 “piccoli” rimpianti di Simone Inzaghi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Idell’dinella finale di Champions League persa contro il. I dettagli La Champions League si è chiusa con la vittoria di una squadra inedita, che porta l’Inghilterra ad avere una squadra in più tra quelle che sono riuscite ad alzare la coppa più prestigiosa. É stata una gara che ha concentrato il grosso delle emozioni nella ripresa e, soprattutto, nel finale, quando l’assalto nerazzurro ha fatto vacillare non poco i Citizens. Ci sono una serie di macro-episodi che i tifosi nerazzurri avranno in testa per sempre e sono naturalmente le occasioni: Lautaro a tu per tu con Ederson; la traversa di Dimarco; il colpo di testa di Lukaku; l’ultimo calcio d’angolo con il portiere brasiliano ancora provvidenziale. Ci sono anche situazioni diverse ...

