IL MEGLIO DEL 2023 – Dimissioni Rubiales | ora è lui a fare qualcosa contro la sua volontà

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) I giornali spagnoli hanno aperto tutti sulledi Luisdalla Federcalcio Spagnola dopo il bacio a Jenny Hermoso Non c’è quotidiano sportivo oggi in Spagna che non abbia aperto con la faccia di Luis, dimessosi dopo un lungo periodo di polemiche, dichiarazioni, propositi battaglieri e smentite. Ha facile gioco chi come Marca ha ironizzato su quel discorso, invero molto arrogante, nel quale pronunciò più volte la frase «No voy a dimitir!». In un crescendo che aveva portato tutti gli astanti ad esaltarsi e ad assolverlo, con pentimento conseguente del Ct della nazionale maschile Luis de la Fuente: «Sono stato criticato per aver applauditoall’Assemblea, tutte critiche giustificate e meritate. Chiedo scusa perché si tratta di fatti ingiustificabili: sono stato e sempre sarò a favore ...