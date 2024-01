Il Maestro Ryuichi Hiroki compie 70 anni | “La musica per me è uno dei tre elementi che fanno un film”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Approfittiamo del 70° compleanno delper recuperare la chiacchierata fatta con lui durante il Far EastFestival 2023, dove ha presentato in concorso Phases of the Moon e le retrospettive di You've Got a Friend e 800 Two-Lap Runners. Il 2024 si inaugura nel segno del Giappone. Non solo per l'uscita de Il ragazzo e l'airone al cinema ma anche per il 70compiuti dal, dietro la macchina da presa dicome Tokyo Love Hotel. Lo abbiamo incontrato al Far EastFestival 2023, dove si è triplicato presenziando per la settima volta: è stato in concorso con Phases of the Moon, sul tema della reincarnazione, e ha ricordato la propria carriera con You've Got a Friend, ...