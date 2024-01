Il futuro del lavoro | lo smartworking può aggirare dei disagi | ma resta il nodo delle opportunità

(Di lunedì 1 gennaio 2024) “Il? Non parliamo degli assenti”, dice il giovane comico salentino Federico Sanfrancesco (visto su Rai2 di recente). Eppure ilè al centro del dibattito da decenni (ci abbiamo fondato una Repubblica). Difficile coglierne tutte le dimensioni, ma proveremo a fotografarne alcune traiettorie future, chiedendoci: come lavoreremo fra 10 anni? Alcuni cambiamenti in atto hanno impatti già evidenti anche sul. Le restrizioni anti-Covid hanno accelerato la virtualizzazione di molte attività, dando vita a un altro contagio: ilda remoto, anche noto come “smart working” (benché ci fosse poco di “smart”). Viaggiamo ad alta velocità verso unassai più high tech. Automazione, intelligenza artificiale, stampa 3D, sensori, droni: sono alcuneapplicazioni della ...

Ancora incerto il futuro di Luka Modric . Il centrocampista del Real Madrid andrà in scadenza il prossimo giugno e per il momento non... (calciomercato)

Sarà forse un siero anti - età per il viso o una palette di ombretti o una fragranza di nicchia a predire ilA svelare, con tutte le visioni e le percezionicaso, il 2024 Mentre la passione per i Tarocchi si fa sempre più diffusa e curiosa (sono nati, a New York, anche Tarocchi ad hoc e all'......sul. Previsioni astrologiche per la tua carriera nel 2024 Marte entra nel tuo decimo settore di lavoro il 4 gennaio, che ti farà procedere a pieno ritmo per le prime sei settimane2024. ..."Invece di esaltare la tecnologia come rimedio universale, va allenata sin dall'infanzia la capacità di cooperazione tra persone e macchine" ...Le carte magiche dei Tarocchi ispirano nuove creazioni beauty. Dove trovare i loro simboli in profumi, sieri, candele etc ...