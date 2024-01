Il Concerto di Capodanno 2024 da Vienna | anticipazioni | programma e streaming

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 gennaio 2024)didasu Rai 2:Oggi, lunedì 1 gennaio, alle ore 13,30 su Rai 2 va in onda, come ogni anno, dalla Sala d’Oro del Musikverein diildi, sotto la direzione del Maestro Christian Thielemann, per la seconda volta al timone di questo prestigioso, che già aveva diretto nel 2019. Vedremo quindi l’immancabile appuntamento con i Wiener Philharmoniker che, in qualità di ambasciatori della cultura nel mondo, veicoleranno ai popoli della Terra, attraverso il linguaggio universale e unificante della musica, il loro augurio di buon anno e i loro messaggi di pace e di ...