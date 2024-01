Il colpo del canguro di Patterson

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Anche quella mattina, come tante altre nella sua vita di atleta e campione, aveva messo in valigia gli attrezzi del perdente. Nella testa della gente il campione del mondo dei pesi massimi ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Una frase che alla fine2023 ha assunto un vero significato. Perché sì, la meraviglia non è mai ... ci manipolerà clonando le voci dei politici e dei cantanti, cancellerà con undi straccio ...Circola un video in cui il generale ucraino Valerii Zaluzhny avrebbe annunciato undi Stato contro Zelensky a seguito dell'eliminazione di un suo collaboratore. Il video risulta ...ufficiali...Kim Jong-un ordina ai militari nordcoreani di "annientare" Corea del Sud e USA in caso di conflitto. Kim: "Colpire senza esitazione con tutti i mezzi più forti".Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato ai massimi ufficiali militari del suo Paese di "annientare" la Corea del Sud e gli Stati Uniti nel caso in cui le due nazioni iniziassero un confronto arm ...