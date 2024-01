Il caso dei dividendi Gazprom bloccati La società non è sanzionata | l’Ue dà ragione agli obbligazionisti ma i soldi non si muovono

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Decine di milioni di dollari in cedole di obbligazionigiacciono da mesi nei forzieri di Euroclear. Il problema è che, ai sensi del diritto internazionale, dovrebbero essere nelle tasche dei loro possessori, tra i quali ci sono anche parecchi italiani. Come noto ai più,è il colosso statale del gas russo e, al pari di molte aziende del paese deve districarsi tra le me delle sanzioni imposte dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina. Le sanzioni colpiscono alcune attività e alcunema ne lasciano immuni altre. Nello specificonon è al momento sottoposta a sanzioni, anche per il semplice motivo che gli Stati europei continuano a comprare il suo gas, seppure in quantità minori di prima. Molto prima che l’invasione dell’Ucraina complicasse tutto, ovvero nel 2004, ...

... con tutte le visioni e le percezioni del, il 2024 Mentre la passione per i Tarocchi si fa ...e origini Sono le carte chiamate Trionfi a trasformare un mazzo di carte tradizionali nelle carte...Per favorire lo spostamentoliquidi s i può utilizzare anche un roller in quarzo, altrettanto ... Quindi in questonon devono essere usate spazzole esfolianti e spugnette né prodotti ...Sul calendario del 2024, tutti i giorni sono rosso guerra, perché le date della pace, in Medio Oriente e in Ucraina, nessuno è in grado di scriverle ora e nessuno sa neppure se arriveranno: sperare è ...Tra cui un attesissimo spin-off su una rapina, una commovente storia di formazione e una serie cult italiana appena tornata disponibile in streaming ...