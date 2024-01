I progressi dell’intelligenza artificiale e le altre tendenze tecnologiche del 2024

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Non si scappa. Per esempio, basta chiedere a Gartner, una delle società di analisi più quotate al mondo in ambito innovazione: tra le diecidella tecnologia per il, l’intelligenzaresta il nome ricorrente. Compare ovunque, di nuovo e ancora: mentre si ragiona della fiducia nei suoi riguardi, nei rischi di sicurezza inediti che porta con sé (già, non è tutto entusiasmo), nelle evolute applicazioni in ambito industriale, nella democratizzazione del suo accesso, con la traiettoria, ambiziosa, di renderlo universale. Lo stesso succede in casa Capgemini, altro riferimento nella consulenza informatica. «L’Ai generativa ha fatto il suo ingresso dirompente nella discussione tecnologica e di business globale tra la fine del 2022 e il 2023, con aspettative di un impatto aziendale significativo. Nel ...