I pacifisti come Miss Italia | tifano “pace nel mondo” | ma non dicono come

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Spesso abbiamo paragonato l’ideologia woke-progressista ad una religione, divenuta ormai molto ingombrante del partito democratico americano. In Europa, crollata l’Unione Sovietica ed il potere della Chiesa, i partiti socialisti e progressisti hanno unito il loro antimodernismo, terzomondismo e antiamericanismo a questa dolciastra dottrina d’oltreoceano, di cui il pacifismo a senso unico è uno dei princìpi cardine. Un riassunto efficace del pacifismo nostrano è stato dato da Carlo Rovelli sul Corriere della Sera il 22 dicembre scorso. Rovelli é senza dubbio uno scienziato autorevole ed un divulgatore apprezzato in tutto il, proprio per questo, ciò che non può non sorprendere un umile lettore, è constatare che le sue affermazioni politiche mancano di un elemento che per un uomo di scienza dovrebbe essere il punto di partenza di qualsiasi argomentazione: il dato di ...

