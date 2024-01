I Dai e Dai sono i campioni di Reazione a Catena – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dai e DaiLa 17° edizione di, la più lunga di sempre nella storia del format (in onda dal 19 giugno 2023 al 1° gennaio 2024), ha proclamato “itra i”:i Dai e Dai. Marco, Simone e Mario hanno infatti vinto il torneo riservato alle migliori squadre di concorrenti. Nella puntata finale di, il trio di Livorno ha battuto Le Tre e Lode nel gioco dell’Intesa Vincente, con 28 parole a 19. I tre ragazzi, tra l’altro, hanno debuttato nel game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni nella puntata dello scorso 1° agosto eliminando le campionesse in carica che erano proprio Le Tre e Lode. La sfida si è così rinnovata, ma l’esito non è ...