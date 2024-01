I colpi più importanti di calciomercato a gennaio | da Vlahovic a Jorginho e Cavani

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 gennaio 2024) E’ pronta a scatenarsi la sessione invernale die tanti club di Serie A sono pronti a muoversi per costruire squadre sempre più forti. L’Inter è pronta a definire l’arrivo di Buchanan, il Napoli è in pole per assicurarsi le prestazioni di Samardzic dell’Udinese. Sono in corso valutazioni in casa Juventus sul centrocampo dopo la squalifica di Fagioli e lo stop di Pogba, il nome caldo è quello di Sudakov ma la trattativa non è di certo facile. Il mercato di riparazione è stato sempre sottovalutato, ma si tratta di una sessione in grado di svoltare la stagione. La sessione dello scorso anno, condizionata anche dall’interruzione per il mondiale in Qatar, ha regalato pochi movimenti: da registrare in particolar modo i passaggi di Ochoa alla Salernitana e soprattutto Ngonge al Verona. Deludente il rendimento di Solbakken con la maglia della Roma. Ben più ...