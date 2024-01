I 10 film più attesi del 2024

Per celebrare Wish , Disney insieme ai suoi licenziatari ha ideato tante novità ispirate ai protagonisti del film , che includono abbigliamento, ... (361magazine)

In un mercato post-pandemico tornato per il primo anno alla normalità i cinema h anno registrato nel 2023 un incasso complessivo di circa 495 ... (secoloditalia)

... possedimento della Corona britannica e "attraversare il Vicino Oriente significava per lo... In questo modo si comportano i giornalisti che, sempre neldi Kassovitz, percorrono in automobile ...... ha trascorso il 2023 immerso nell'intensità di progetti significativi, da ' La vita bugiarda degli adulti ' di Elena Ferrante su Netflix a ' Non ti pago ',che rivela essere stato il...