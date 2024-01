Helen Mirren presenta in sala ‘Wonder White Bird’ di Marc Forster

(Di lunedì 1 gennaio 2024) TRICASE – Si terrà il 4 gennaio alle ore 20 presso il cinema Moderno di Tricase, alla presenza dell’attrice Premio Oscar, l’anteprima speciale del film, il nuovo capitolo di Wonder tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, al cinema proprio dal 4 gennaio con Notorious Pictures in collaborazione con Medusa Film. Da sempre molto legata al nostro Paese, laha voluto omaggiare i suoi concittadini di Tiggiano e Tricase con la proiezione dell’ultimo film che la vede nel cast principale., diretto dall’acclamato regista di ‘Neverland’ e ‘Non così vicino’, è infatti interpretato da Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Bryce Gheisar, ...

Al cinema racconta la storia di una ex bambina ebrea salvata da un atto di generosità. Per Helen Mirren sono importanti la memoria e il coraggio. E ... (vanityfair)

Helen Mirren ha deciso di fare un regalo ai suoi concittadini in Puglia con un'anteprima speciale del suo nuovo film Wonder - White Bird . Helen ... (movieplayer)

Si terrà il 4 gennaio alle ore 20 presso il cinema Moderno di Tricase, alla presenza dell`attrice Premio Oscar, l'anteprima speciale del film Wonder - White Bird, il nuovo capitolo di Wonder tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, al cinema dal 4 gennaio con Notorious Pictures in ...Si accorge di questo la nonna Sara () che decide di così di aiutarlo raccontandogli una storia emblematica, quella della sua infanzia, quando era una giovane ragazza ebrea nella Francia ...TRICASE - Si terrà il 4 gennaio alle ore 20 presso il cinema Moderno di Tricase, alla presenza dell’attrice Premio Oscar Helen Mirren, l'anteprima ...Helen Mirren è forse l'esempio più brillante e vincente di come una carriera già di grande successo possa essere in continuo rinnovamento ...