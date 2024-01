Ha guidato l' attacco del 7 ottobre | eliminato un comandante di Hamas

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Lo Stato di Israele ha avvertito che la guerra controcontinuerà per tutto il 2024. Il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, ha annunciato attraverso un messaggio di Capodanno che alcuni dei 300.000 riservisti dell'esercito si prenderanno una pausa dalla guerra, per prepararsi ai "combattimenti prolungati" che li attendono. L'esercito "deve pianificare in anticipo, comprendendo che saremo chiamati a svolgere ulteriori compiti e guerre per tutto l'anno", ha continuato Hagari. Intanto le forze di difesa di Tel Aviv hanno reso noto di aver ucciso undella Nukhba, la forza di elite di, con un raid aereo notturno a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L'uomo, identificato come Adel Msammah, è accusato di averil 7l'contro ...