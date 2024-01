Guerra | ultime notizie Zelensky a Meloni | congratulazioni per la presidenza G7 Putin | «Spazziamo via l’Ucraina»

(Di lunedì 1 gennaio 2024)ha visitato l’ospedale militare Vishnevskij e rivolgendosi ai militari ha detto che la situazione sul campo (in Ucraina) sta cambiando, gli attacchi si intensificano, il nemico viene spazzato via. Iniziata l’uscita graduale di forze israeliane dal settore nord della Striscia di Gaza, nel contesto di un ridispiegamento che prevede il ritorno in Israele di cinque brigate (fra cui due di riservisti) nel corso di questa settimana. Un comandante militare di primo piano di Hamas,che guidò un attacco ai kibbutz, è stato ucciso nel settore meridionale della Striscia da un aereo da combattimento. Il 7 ottobre avrebbe comandato di persona la cruenta incursione nel kibbutz di Kissufim. Lanci di razzi da parte di Hamas verso diverse città israeliane.

Un comandante militare di primo piano di Hamas è stato ucciso oggi a Deir el-Balah, nel settore meridionale della Striscia di Gaza, da un aereo da combattimento…