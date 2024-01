Grealish rapinato in casa | “Niente più importante della mia famiglia | grato che nessuno sia stato ferito”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Jackparla sul suo profilo Instagramrapina subita: “Non posso spiegare quanto io sia devadalla rapina avvenuta qualche giorno fa inmia. La miaper me significa tutto eè piùche difendere la loro sicurezza. E’ stata un’esperienza traumatica e sono solo moltochesi sia fatto male. Negli ultimi 12 mesi ho collezionato grandi esperienze e importanti traguardi, ma onestamente il mio miglior anno calcistico non mi sembra qualcosa da celebrare adesso. Le persone che hanno commesso questo crimine non hanno idea del danno fatto alle vite delle persone. Spero siano presi e portati a giudizio in modo che nessun’altradebba vivere ciò che abbiamo ...