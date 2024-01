Grave incidente stradale alle porte di Benevento | paura e diversi feriti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è macchiato di sangue il primo giorno del 2024.per i numerosiquesta notte aper unsull’Appia che ha causato il ferimento di 8 persone.4 circa l’allarme è scattato per soccorritori e Forze dell’Ordine per uno schianto sulla statale dopo la rotonda che regola il traffico verso Montesarchio. Per cause da accertare si è verificato uno scontro frontale tra una Fiat Grande Punto e una Fiat Idea in direzione Montesarchio I Vigili del fuoco di Benvenento sono stati chiamati perché gli 8 occupanti di entrambe le auto erano rimasti incastrati nelle lamiere all’interno degli abitacoli. I caschi rossi hanno dovuto lavorare a lungo con speciali attrezzature per liberare le persone coinvolte ...