Gratta e Vinci | il colpo è da capogiro | si stava sentendo male

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 1 gennaio 2024), ilè da: dopo averto la somma si. E ci crediamo, visto che la vita è cambiata Un 2024 che inizia col botto. Nel vero senso della parola. Sì, perché anche se lata è stata centrata ormai l’anno scorso, nel 2023, per vedere i soldi se ne parlerà in questo mese. Ma poco cambia, ormai quello che è fatto è fatto e non ci sono dubbi che il pagamento, visto che parliamo dello Stato, non vada a buon fine. Ha centrato ilgrosso con Il Miliardario (Lapresse) – Ilveggente,itSarà un anno speciale per il fortunato cliente della Tabaccheria del Mare di Misano Adriatico che si è portato a casa lata massima con un biglietto de Il Miliardario. ...