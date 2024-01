Grande Fratello | caos nella casa | Beatrice Luzzi mette le mani al collo a Giuseppe Garibaldi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 1 gennaio 2024) In un video mandato in onda dalla regia del2023 si vedeche in un momento di rabbialealfacendolo indietreggiare. Ma Alfonso Signorini lo ha solo definito un brutto gesto senza prendere provvedimenti, e ciò non è piaciuto ad alcuni inquilini e soprattutto al pubblico del reality che ha protestato sul web visto che in passato ex concorrenti sono stati squalificati per molto meno.2023:esagera conpuntata del 30 dicembre 2023 del GF 2023 sono state mandate in onda le immagini delle provocazioni ...